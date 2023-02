43. Ina-Bauer-Pokal Sophie Nele Metelskij läuft gehandicapt auf Platz acht

Des Weiteren konnte Elina Michajilischin den siebten Platz in der Kategorie Pre Novice erreichen, einen Platz dahinter folgte Melissa Jochems. Kleinere Fehler bedeuteten schon den Verlust von wertvollen Punkten, die für eine noch bessere Platzierung notwendig gewesen wären. „Die Konkurrenz lag eng beieinander“, beschreibt Meisgens die Leistungsdichte des Teilnehmerfeldes. Für alle vier Krefelderinnen geht es zu den NRW-Landesmeisterschaften, die vom 24. bis 26. Februar in Dortmund ausgetragen werden. Sophie-Nele Metelskij tritt auch bei den Deutschen Jugendmeisterschaften an. Auch im organisatorischen Bereich hat sich der Ina-Bauer-Pokal weiterentwickelt. Das Schiedsgericht war nun auf der Haupttribüne platziert, damit das Geschehen noch besser bewertet werden konnte. Eine Veränderung, die auf jeden Fall Sinn gemacht hat, bekam der EVK später zurückgemeldet. Für den perfekten Ablauf sorgte auch die digital eingeforderte Musik, so dass es keine Pannen gab. Und auch das Eis war in einem hervorragenden Zustand. „Keiner der Vereine hat sich beschwert, im Gegenteil“, berichtet Cordula Meisgen über die Rückmeldungen der Gäste. Das Sahehäubchen: auch die Sanitäter blieben glücklicherweise ohne Einsatz. „Der Ablauf war wirklich völlig reibungslos“, blickt Meisgen zufrieden zurück. So sei der Ina-Bauer-Pokal 2023 sowohl sportlich als auch organisatorisch ein voller Erfolg gewesen.