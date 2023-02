Zu Ehren des Weltmeisters Crefelder HTC verleiht jetzt jährlich eine Niklas-Wellen-Medaille

Als Hockey-Weltmeister Niklas Wellen am Donnerstagabend den Pokal zu seinem Verein, dem Crefelder HTC, bringt, herrscht an der Hüttenallee Ausnahmezustand. Im Vereinsheim an der Tennisanlage sind hunderte Freunde, Bekannte und Hockeyfans zugegen, um dem besten Spieler der Titelkämpfe in Indien – zu diesem wurde der siebenfache Torschütze aus dem Spiel und erfolgreiche Penaltyschütze unter anderem im Finale gewählt – ihre Ehrerbietung zu leisten. Vor allem die Nachwuchsspieler und -spielerinnen des CHTC sind begeistert.