Wasserball SVK 72 triumphiert im Derby beim SV Bayer Uerdingen 08

Es war angerichtet für ein großes Spiel. Der verlustpunktfreie Tabellenführer der Wasserball-Bundesliga Gruppe B, SV Bayer Uerdingen 08, erwartete den mit nur einem Minuspunkt belasteten Tabellenzweiten, die Schwimmvereinigung Krefeld 72. Die Tribüne im Aquadome am Waldsee war mit rund 200 Besuchern bestens gefüllt, als die Mannschaft der Gastgeber mit Kindern an der Hand in die Halle kam. Die Zuschauer sahen ein gutes, spannendes Spiel, dass die SV Krefeld 72 mit 7:5 (2:1, 1:1, 2:0, 2:3) gewann und so die Tabellenführung übernahm.