Deutsche Nachwuchs Liga Ein Sonderlob für KEV-Keeper Mathis Kaiser

(JH) Die U20 des KEV 81 kehrte am Sonntagabend mit einem Sieg und einer Niederlage aus Ingolstadt zurück. Am Samstag unterlag die Auswahl von Trainer Robin Beckers gegen den Tabellenführer der Hauptrunde Gruppe B mit 2:9 (0:5, 1:4, 1:0). Am Sonntagvormittag drehte der KEV den Spieß um und siegte mit 4:2 (0:1, 2:1, 2:0) und hat jetzt noch die Chance, in den verbleibenden sechs Spielen den derzeitigen Tabellenzweiten Schwenningen abzufangen und in die Play-offs einzuziehen.