Dritte Handball-Liga Ein Schornsteinfeger als Matchwinner

Der Gastgeber hatte sich fest vorgenommen, das gefürchtete Tempospiel des Tabellennachbarn möglichst schon im Ansatz auszubremsen. Dieser Plan ging über weite Strecken auf, weil die Grün-Weißen sehr konzentriert wirkten und sich nur wenige einfache Ballverluste leisteten. Außerdem hatte Tim Gentges mit einem taktischen Schachzug Erfolg. Der Spielertrainer vertraute ab der 20. Minute durchgängig auf einen siebten Feldspieler, um im Angriff mit einem zweiten Kreisläufer variabler agieren zu können. Das Ergebnis: Fast alle Aldekerker Spieler fanden sich nach der Begegnung in der Torschützenliste wieder. „Meine Mannschaft hat sehr diszipliniert gespielt und taktisch das umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten. Das macht mich wieder einmal sehr stolz“, so Gentges.