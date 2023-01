Handball-Oberliga Höhenflug der Adler hält weiter an

Sebastian Bartmann und die Adler aus Königshof bleiben auf Erfolgskurs. Nach der frühzeitigen Staffelübergabe von Marius Timofte an Spielertrainer Sebastian Bartmann konnten die Oberliga-Handballer den vierten Sieg in Folge einfahren. In der Sporthalle Königshof zwangen die Adler den TSV Aufderhöhe aus Solingen mit 34:32 in die Knie.