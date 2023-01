Volleyball Manuel Posso kehrt nach Verberg zurück

Für die Damen des Verberger TV steht am Sonntag das erste Spiel nach der Winterpause auf dem Programm. Am Sonntag geht es um 14 Uhr zum Tabellenschlusslicht nach Moers. Für das Team von Markus Möbest besitzt die Partie, wegen der brisanten Tabellenlage, maximale Priorität. Neben dem Duell zweier Tabellennachbarn geht es auch in der Region um die Ehre, schließlich trennen beide Mannschaften nur 15 Autominuten.