Pinguine-Stürmer beendet Torflaute Bei Marcel Müller hat es klick gemacht

Trotz der Dezember-Ergebniskrise baut der 34-Jährige Stürmer auf den Teamgeist und das Leistungsvermögen der Spieler: „Die Atmosphäre im Team ist sehr gut. Wir stecken den Kopf nicht in den Sand. Wir sind nach Niederlagen natürlich enttäuscht, weil wir eigentlich immer die Chance hatten, das Spiel zu gewinnen, selbst gegen Kassel. Da waren wir zwar unterlegen, hatten am Ende aber immer noch die Chance, einen Punkt mitzunehmen.“ Jeder der meint, der Mannschaft wäre es egal, wenn sie verliert, soll mal nach einer Niederlage in die Kabine kommen: „Auf so eine Stimmung nach dem Spiel oder am nächsten Tag beim Training hat sicher keiner Bock, so etwas mitzubekommen. Da ist die Stimmung am Nullpunkt.“