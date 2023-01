Leichtathletik Warum Felix Weidenhaupt kann nicht über 400 Meter laufen

Anna Keyserlingk geht fremd und macht ihren ersten Wettkampf in der Frauenklasse nicht im Dreisprung. Bei den Nordrhein-Hallenmeisterschaften in Leverkusen ist die mehrfache Deutsche Jugendmeisterin und Fünfte der U20-Weltmeisterschaften im Dreisprung am Wochenende nicht für ihre Paradedisziplin, sondern überraschend für den Weitsprung gemeldet. Wer allerdings daraus eine neue Orientierung ableiten will, dem erteilt Trainer Peter Quasten eine deutliche Absage: „Unsere Spezialisierung auf den Dreisprung bleibt weiterhin bestehen. Für den Winter möchten wir lediglich etwas Abwechslung in den Wettkampfplan bringen. Deshalb in Leverkusen der Weitsprung und eine Woche später bei den Regio-Meisterschaften in Düsseldorf unter anderem der 60-Meter-Sprint. Der weitere Fokus liegt dann auf dem Dreisprung mit dem Höhepunkt Deutschen Hallenmeisterschaft in Dortmund Mitte Februar.“