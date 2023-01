SV Bayer Uerdingen 08 gegen SVK 72 Krefeld im Wasserball-Fieber

Wer ist bei dem Gipfeltreffen Favorit? Schwer zu sagen. Der SV Bayer Uerdingen 08 konnte seine weiße Weste bisher in allen Zusammentreffen recht souverän verteidigen. Manchmal entschied er die bisherigen Begegnungen erst auf der Zielgeraden. Sein bestes Viertel war immer das vierte Viertel, in dem die Mannschaft ihre konditionelle und taktische Überlegenheit zeigen konnte. Zudem verfügt er über eine starke Verteidigung, die für jeden Gegner schwer zu knacken ist. Es würde nicht verwundern, wenn das Derby knapp ausgeht. Beide Mannschaften dürften zumindest zunächst einmal auf Disziplin und Sicherheit setzen. „Es ist der Showdown in der Gruppe B“, sagt Bayer-Trainer Gergö Kovács. „Zwei ungeschlagene Teams treffen aufeinander und es steht viel auf dem Spiel. Wer auch immer gewinnt, könnte einen großen Schritt in Richtung Direktaufstieg machen.“ Er erwartet ein ausgeglichenes und hartes Spiel und eine große, stimmungsvolle Kulisse. „Die Jungs haben in der vergangenen Woche und in den Ferien sehr gut gearbeitet. Wir werden alles tun, um am Sonntag zwei Punkte zu holen.“