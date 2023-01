Hallenhockey Johannes Schmitz warnt den CHTC trotz hoher Hinspielsiege

Bei den Damen stehen ebenfalls vorentscheidende Duelle um den Klassenerhalt auf dem Plan. Sowohl RTHC Leverkusen, die sie am Samstag um 14 Uhr empfangen, als auch der Bonner THV, bei dem sie am Sonntag um 16 Uhr antreten, kämpfen gemeinsam mit dem CHTC um den Ligaverbleib. Sollten die Krefelderinnen sich gegen die punktgleichen Leverkusenerinnen durchsetzen, so bestehen trotz bislang Tabellenplatz sechs beste Chancen auf den Klassenerhalt. Zwar steht noch ein weiteres Doppelwochenende an, an diesem trifft Leverkusen jedoch auf die Topteams Rot-Weiss Köln und den Düsseldorfer HC, so dass ein weiterer Punktgewinn äußerst unwahrscheinlich ist. „Wir haben uns zuletzt für die guten Trainingsleistungen belohnt und wollen jetzt natürlich alles geben, um den Klassenerhalt selbst zu sichern,“ gibt sich Damencoach André Schiefer optimistisch.