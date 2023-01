1:2-Niederlage beim SV Straelen Elfmetertor reicht dem SC St. Tönis nicht

Mit 1:2 (1:2) verlor Fußball-Oberligist SC St. Tönis das Testspiel beim SV Straelen, dem abgeschlagenen Schlusslicht der Regionalliga. Der stand zwar im ersten Durchgang meistens mit dem Rücken zur Wand – dies änderte sich in der zweiten Hälfte, nachdem beiderseits kräftig durchgewechselt wurde –, lag beim Pausenpfiff aber dennoch mit 2:1 vorne. Die Treffer fielen in der 17. und 45. Minute, wobei in beiden Fällen die SC-Defensive nicht im Bilde war. Für den zwischenzeitlichen Ausgleich sorgte Pascal Regnery, erstmals seit seinem Kreuzbandabriss wieder von Beginn an dabei und sehr auffällig, per verwandelten Elfmeter (26.); Lukas Stiels war gefoult worden. Alfred Appiah traf im ersten Abschnitt einmal die Latte und Ioannis Alexiou verfehlte im Anschluss an eine Ecke knapp. Mit Dominik Dohmen, Philipp Baum, Linus Krajac, Niklas Withofs, Simon Sell, Nils Macvan und Branimir Galic fehlten Trainer Alexander Thamm sieben Akteure. Galic ist nach der vor zehn Tagen vorgenommenen Meniskus-Operation am vergangenen Montag auch am Kreuzband operiert worden. Samstag gastiert der Fußball-Oberligist beim A-Ligisten OSV Meerbusch (16 Uhr), zu dem im Winter der langjährige SC-Akteur Kai König gewechselt war.