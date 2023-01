Sonntag gegen Herford KEV 81 will den dritten Heimsieg in Folge

Krefeld · Nach zwei Heimsiegen hat der Krefelder EV 81 die Rote Laterne in der Eishockey-Oberliga abgegeben. Am Freitag ist er in Halle krasser Außenseiter, aber am Sonntag will er gegen Herford wieder siegen.

12.01.2023, 17:06 Uhr

Lars Ehrich (rechts) feiert am Sonntag sein Comeback. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Von Josef Hermanns