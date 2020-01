Fußball-Testspiele : Teutonia schaut bei der Torflut in den Testspielen zu

Teutonia schaut bei der Torflut in den Testspielen zu

Krefeld (WeFu) Weil der Duisburger SV das Testspiel gegen Teutonia St. Tönis wegen personeller Probleme absagte, wurde es auf Dienstag (19.30 Uhr) verlegt, wenn es bei den Gastgebern wieder besser aussieht. Kaum besser erging es der Zweiten von Teutonia.

Der SV Vorst verlor das Duell zweier Bezirksligisten gegen den FC Aldekerk mit 0:3 (0:1). Oliver Martens (41.), Max Lindemann (66.) und Niklas Hegmans (71.) trafen für die Gäste. Bei der Fischbach-Auswahl, die erneut über ein halbes Dutzend Stammkräfte ersetzen musste, sprang sogar Michel Laskowski ein, der ansonsten meistens in der Zweiten aushilft. Und der 42-jährige stellte mehrfach unter Beweis, dass er noch nichts verlernt hat.

Tore am Fließband waren in der Partie des Kreisligisten TSV Bockum beim klassenhöheren Bezirksligisten FC Büderich angesagt. Und der Favorit hatte dann am Ende auch die Nase mit 6:4 (2:1) vorn. Orkun Akbaba (29.), Adrian Brors (45.), Yannick Platte (53.), Jan Niklas Kühling (68.), Mikolaj Edward Mirizzi (74.) und Fabian Gombarek (77.) machten für den Aufstiegsaspiranten aus der Düsseldorfer Gruppe das halbe Dutzend voll. Philipp Alker (23./82.), Cenk Kirciltepeli (52.) und Christian Breuer (55.) waren für das Rogge-Team erfolgreich.