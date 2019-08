Fußball-Kreisliga A : Erster Saisonsieg für Neuling Teutonia St. Tönis II

Krefeld Die Auswahl von Trainer Jonas Schüler schlägt in der Kreisliga A durch einen starken Endspurt den Hülser SV noch mit 5:2.

OSV Meerbusch - SSV Strümp 1:3 (1:2). Erst legten Nicolai Neubert (33.) und Dominik Blömer (35.) für die Gäste vor, danach verkürzte Lucas Correia Freitag auf der Gegenseite (45.), ehe Dominik Birgels den Derbyerfolg der Gäste klar machte (86.). „Der Sieg geht durchaus in Ordnung, aber die zweite Halbzeit war ganz schlecht“, sagte der neue SSV-Trainer Lutz Krumrath nach dem Abpfiff.

VfB Uerdingen - TSV Kaldenkirchen 2:2 (1:1). Obwohl der TSV nur selten gefährlich in die Uerdinger Hälfte kam, nahm er glücklich einen Zähler mit. Dafür sorgten Noel Müllers (37.) und Lars Heines (86.). Kurz vorher hatte auf der anderen Seite Christoph Karkoschka den Pfosten anvisiert. Jonas Kremer (13.) und Irfan Yildiz (56.) hatten zweimal für den VfB vorgelegt. Coach Stefan G. Rex resümierte: „Das war für einen Kontrahenten von uns das unverdienteste Unentschieden, was ich in letzter Zeit erlebt habe.“