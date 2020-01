Eishockey-Oberliga : U23 des KEV wehrt sich prima gegen Spitzenreiter

Krefeld (lus) Auch wenn die Fans der Tilburg Trappers nicht wie angekündigt mit vier Bussen zum Spiel der Eishockey-Oberliga nach Krefeld kamen, waren sie in der Rheinlandhalle unter den 200 Zuschauern in der Mehrheit.

Auch im zweiten Drittel wehrten sich die Krefelder mit allen Kräften und einem sicheren Staudt im Tor gegen die schnellen Niederländer und hatten sogar bei zwei Überzahlspielen kurz vor der zweiten Pause die Chance zum zweiten Treffer. Doch Jeremiah Lüdtke traf nur das Lattenkreuz (40.). Ab der 43. Minute war der KEV für fünf Minuten mit einem Mann mehr auf dem Eis. Stefan Traut war von Tilburgs Kapitän M. Bruijsten mit einem rüden Bandencheck niedergestreckt worden. Aber die Gäste ließen keine klare Torchance zu. Aber auch sie konnten ihre nächste Überzahl nicht nutzen. Die Vorentscheidung fiel dann in der 56. Minute durch einen platzierten Schuss ins lange untere Eck. Acht Sekunden vor dem Ende sorgten die Gäste mit ihrem fünften Treffer für den Schlusspunkt. „Das war ein ordentlicher Auftritt meiner Mannschaft. Leider fehlt es uns in Überzahl an der notwendigen Qualität, um gegen so einen Gegner was holen zu können“, sagte Trainer Elmar Schmitz hinterher.