Fußball-Oberliga : Teutonias Trainer Josef Cherfi hat einige Fragen

St. Tönis Fußball-Oberligist Teutonia St. Tönis zeigt beim 0:3 gegen Schwarz-Weiß Essen eine ganz schwache Leistung. Burhan Sahin sieht Rot. Trainer Josef Cherfi kündigt eine genaue Analyse an.

Als der Regen einsetzte, machten sich die ersten Zuschauer vorzeitig auf den Heimweg. Fröstelnd und vor allem enttäuscht davon, was Oberligist Teutonia St. Tönis im Heimspiel gegen ETB SW Essen zu bieten hatte. Nämlich nichts. Mit 0:3 (0:2) unterlag die Mannschaft von Trainer Josef Cherfi dem Traditionsklub, der nicht zur Höchstleistung auflaufen musste, um relativ locker die Punkte mitzunehmen. Dabei kam ihnen entgegen, dass Burhan Sahin nach einer Tätlichkeit von Schiedsrichter Daniel Hachtkemper zu Recht die Rote Karte sah (57.). Spätestens zu diesem Zeitpunkt war es beim Stand von 0:2 klar, dass die Teutonen leer ausgehen würden. Diesen Eindruck hatte Cherfi schon vor Sahins Aussetzer: „Mir fehlte in Gänze das Gefühl, dass sich die Mannschaft aufbäumen wollte. Das Spiel hat mir überhaupt nicht gefallen. Mir fehlte auch der Wille, unbedingt das Tor machen zu wollen. Das gilt für unser Mittelfeld und den Sturm. Vielleicht ist der eine oder andere an seine Grenzen gekommen. Das müssen wir genau analysieren.“