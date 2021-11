Fußball-Landesliga : VfL gelingt im Abstiegskampf ein wichtiger Sieg

Tönisberg Ist das die erhoffte Trendwende zum Besseren? Daniel Franken und Mehmet Ügüdür treffen beim Tönisberger 2:0-Erfolg im Landesliga-Nachholspiel gegen den PSV Wesel-Lackhausen.

Als Reaktion auf den anfälligen Defensivverbund wählte Weinand ein defensiveres System, das über weite Strecken den Angriffen der Gäste stand hielt. Daniel Franken erzielte die frühe Führung im Anschluss an einen Eckball (3.) Nach vorne tat sich ansonsten nicht viel. Viele lange Bälle fanden keinen Abnehmer und mit einem geordneten Spielaufbau tat sich der VfL schwer. Aber auch die Gäste brachten zunächst kaum Kreatives zustande, so dass sich Vieles im Mittelfeld abspielte. Mit zunehmender Spielzeit verzeichnete der PSV jedoch immer mehr Spielanteile, die besten Chancen besaßen aber erneut die Hausherren. Zuerst scheiterte Mario Knops an Keeper Sebastian Kaiser (33.) und wenig später vereitelte der Querbalken einen Treffer von Manuel Franken (37.). Die Pausenführung ging dadurch völlig in Ordnung, ebenso wie die Rote Karte gegen Necati Güclü wegen einer Tätlichkeit gegen David Machnik (40.).