Fußball-Landesliga : Holzheim feiert wichtigen Heimsieg

Rhein-Kreis In der Landesliga war für die heimischen Teams am Sonntag alles dabei. Während Kapellen im Topspiel beim MSV Düsseldorf verlor, spielte Kleinenbroich im Kellerduell unentschieden und die HSG gewann.

Holzheimer SG – DJK/VfL Giesenkirchen 4:2 (1:1). Nach dem bedeutungsvollen Heimsieg war Hamid Derakhshan die Erleichterung deutlich anzumerken. „Das war enorm wichtig. Nach dem Sieg der Giesenkirchener gegen Viersen waren wir gewarnt“, sagte der Trainer des Holzheimer SG. Durch den Heimerfolg hat die HSG einen Sprung ins Mittelfeld der Fußball-Landesliga gemacht und gleichzeitig den Abstand auf die Giesenkirchener in der Abstiegszone ausgebaut. Der Weg dahin war allerdings ein hartes Stück Arbeit, weil die Gastgeber eine gute halbe Stunde benötigten, um gegen das Bollwerk der Giesenkirchener, die nach 28 Minuten durch Philip Welzer sogar in Führung gingen, Lösungen zu finden. Doch weil es dann aus HSG-Sicht besser wurde, gelang noch vor der Pause nach einer Ecke von Tom Nilgen das 1:1 durch Leon Borkowski (41.). Nach dem Seitenwechsel sorgten Yannick Joosten und Samuel Asllani beim 3:1 für scheinbar klare Verhältnisse, doch kurz vor Schluss macht es Fawad Mirzada noch mal spannend (85.). Erst der Treffer von Timo Arvanitidis zum 4:2-Endstand erlöste die Holzheimer endgültig.

Teutonia Kleinenbroich - SW Düsseldorf 2:2 (0:0). Norbert Müller war nach dem Unentschieden im Kellerduell daheim gegen SV Düsseldorf hin- und hergerissen. „Ich weiß nicht, ob ich mich darüber freuen soll, dass wir Unterzahl zweimal einen Rückstand aufholen, oder ob ich mich darüber ärgern soll, dass wir hätten gewinnen können“, sagte der Trainer des Fußball-Landesligisten Teutonia Kleinenbroich. Vor der Partie hatte ihn mal wieder eine Hiobsbotschaft erreicht. Torhüter Dennis Prokopp sagte kurzfristig mit einer Erkältung ab, so dass Müller Christopher Hügens reaktivieren musste, der mehrere Jahre ohne Spielpraxis ist. In Hälfte gelang es zwar, Düsseldorf vom eigenen Tor wegzuhalten, doch dann erzielte Diyar Turan das 1:0 (46.). Als dann auch noch Jonas Vincent Königs Gelb-Rot bekam (62.), sah es düster aus für Teutonia. Doch Chris Roth gelang per Kopf das 1:1 (70.), ehe SW erneut durch Turan auf 2:1 (80.) erhöhte. Kleinenbroich bäumte sich aber noch mal auf und erzielte in der Schlussminute durch Erik Pöhler immerhin noch den Ausgleich.