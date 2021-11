Radball : RSC „Blitz“ steigt souverän in die Bundesliga auf

Schiefbahn Es war das Comeback der vollkommenen Art. Das 5er-Team des RSC Blitz Schiefbahn gewann beim Final-Turnier alle Spiele und ist damit souverän in die Bundesliga aufgestiegen.

(lus) Der RSC „Blitz“ Schiefbahn hat wieder eine Radball-Mannschaft in der 5er-Bundesliga. Das Team um Sven Holland-Moritz schaffte am vergangenen Sonntag den Aufstieg. In allen drei Spielen der Finalrunde holten die „Blitzer“ den Sieg. Schon in der Vorrunde waren Lars Holland-Moritz, Lukas Peters, Thore Kretschmann, Sven Holland-Moritz, Marius Hermanns und Niklas Marx ungeschlagen geblieben und ließen in vier Spielen nur ein Tor zu. Ganz so sauber blieb der Kasten am Sonntag nicht. Im ersten Spiel gegen den RV Mainz-Hechtsheim siegten die „Blitzer“ mit 4:2 und im zweiten Spiel dem SG Darmstadt/Hähnlein mit 5:1. Im letzten und entscheidenden Spiel gegen den Gastgeber SV Erzhausen hätte es nochmal spannend werden können. Bei einer Niederlage der Schiefbahner wären drei Teams punktgleich gewesen. So weit kam es aber nicht. Der „Blitz“ siegte mit 4:2.