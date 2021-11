Fußball-Kreisliga A Kleve/Geldern : Alemannia Pfalzdorf gewinnt Spitzenspiel mit 5:0

Kreis Kleve Der souveräne Tabellenführer der Gruppe eins siegt beim BV Sturm Wissel deutlich. SV Nütterden stoppt Erfolgsserie des SV Grieth. SG Kessel/Ho-Ha schlägt SV Donsbrüggen mit 8:1.

Ein herbe 0:5 (0:2)-Heimniederlage musste der BV Sturm Wissel im Spitzenspiel der Gruppe eins der Fußball-Kreisliga A Kleve/Geldern gegen Tabellenführer Alemannia Pfalzdorf hinnehmen. Luca Eikemper brachte die Gäste bereits nach fünf Minuten in Führung. Henning Hans (16.) erhöhte wenig später. Tom Strodt (61.), David Rothemel (87.) und Lennart Helm (90.) erzielten die weiteren Treffer des Spitzenreiters. Kevin Bolten vom BV Sturm Wissels sah in der 81. Minute wegen eines Fouls die Rote Karte. „Wir haben die widrigen Umstände besser angenommen und am Ende auch in der Höhe verdient gewonnen“, sagte der Pfalzdorfer Coach Thomas Erkens.

Der SV Nütterden stoppte die Erfolgsserie des SV Grieth. Er schaffte im Kampf um Platz fünf und die Teilnahme an der Aufstiegsrunde einen wichtigen 3:1 (3:0)-Heimsieg. Besonders in den ersten 45 Minuten wusste der Gastgeber zu überzeugen und belohnte sich für seine gute Leistung durch Tore von Daniel Fuchs (9.,22.) und Cedric Dinnessen (30.). Nach dem Seitenwechsel fand der Gast besser in die Partie. Jamie Caspers (81.) verkürzte noch. „Die Niederlage geht in Ordnung. Wir waren in Halbzeit eins überhaupt nicht im Spiel“, sagte Thomas von Kuczkowski, Coach des SV Grieth. „Aufgrund der ersten 45 Minuten ist unser Erfolg absolut verdient“ stellte Nütterdens Trainer Joachim Böhmer fest.