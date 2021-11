Tennis : Pottbeckers in der Nadal-Academy

Nils (li.) und Mats Pottbecker freuten sich über den Besuch von Olaf Merkel. Foto: Schoofs

Krefeld Die beiden Tennistalente aus Krefeld sind seit September auf Mallorca in Manacor. Die 14 und 15 Jahre alten Spieler gehen in der Academy in die Schule und trainieren an sieben Tagen der Wochen bis zu vier Stunden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von H.-G. Schoofs

Es gehört schon viel Mut und Selbstvertrauen dazu, wenn sich zwei Tennistalente im Teenie-Alter für ein Schuljahr von Krefeld auf dem Weg nach Mallorca machen. Nils und Mats Pottbecker hatten den Mut und drücken seit September in der Nadal-Academy in Manacor die Schulbank und trainieren dort an sieben Tagen der Woche täglich bis zu vier Stunden.

Die Brüder, deren Tennis-Wiege bei der Krefelder Tennisgesellschaft am Biberweg steht und die bis zu ihrer Abreise in der Olaf-Merkel-Stiftung für Leistungstennis trainierten, gehören zum Kader des Westdeutschen Verbandes und feierten in ihrer jungen Karriere viele Erfolge.

130 Kinder und Jugendliche besuchen derzeit die Academy. Bis auf wenige Jungen und Mädchen, die auf Mallorca leben, wohnen alle auf der Anlage. Mats, der im Januar 15 Jahre alt wird, und Nils, der gerade 16 geworden ist, wohnen in einem Doppelzimmer. Der Tagesablauf ist genau getaktet. „Von 8.30 bis 13 Uhr ist Schule. Ab 15.30 Uhr bin ich im Gym und von 17.15 bis 20 Uhr auf dem Tennisplatz“, berichtet Mats. Die älteren Spieler, wie Nils, trainieren auch morgens und gehen später zur Schule. Dort wird in Englisch oder Spanisch unterrichtet. Die Fächer und Lehrpläne sind vergleichbar mit einem Gymnasium. Viel Freizeit bleibt nicht. „Es gibt Abendprogramme für Sport. Man kann auf der Anlage ins Schwimmbad gehen oder ich bin mit Freunden unterwegs“, sagt Nils. Wer 15 Jahre und älter ist, darf die Academy auch an einem Tag der Woche oder am Wochenende verlassen.

Von den Talenten wird Disziplin und Ordnung verlangt. Das wird genau kontrolliert. Es gibt ein Pyramiden-Level: „Wenn man ganz oben ist, darf man sich was zu essen bestellen. Ansonsten muss man das Angebot der Kantine nutzen, das aber sehr gut ist“, berichtet Nils. Um 22 Uhr müssen alle auf ihrem Zimmer sein. Wenn nicht, steigt man in der Pyramide wieder ab, auch wenn man im Hotel als Junge auf der Mädchen-Etage erwischt wird.

Im Mittelpunkt des Aufenthalts steht natürlich das Tennis. Mats gehört in seiner Altersklasse zu der Kategorie der besten Spieler, Nils trainiert eine Stufe darunter. Als Trainer gehören ehemalige Profis zur Academy, die in der Weltrangliste schon zwischen Platz 80 und 100 lagen. Auch Toni Nadal, der Onkel von Rafael, gehört zum Trainerstab. „Ich habe mich beim Angriffsspiel und Aufschlag schon verbessert“, erzählt Mats, der am liebsten auf Hartplätzen spielt, sein Bruder dagegen lieber auf Sand.

Auch Turniere werden während des Aufenthalts gespielt. Mats unterlag bei einem Turnier in Alicante erst im Halbfinale. Nils nahm schon an zwei Turnieren in der Nähe von Barcelona teil.

Weltklassespieler Rafael Nadal trainiert manchmal auf der Anlage und sucht auch den Kontakt mit den Talenten, die natürlich gerne Fotos mit ihm machen. „Leider war ich immer bei einem Turnier, wenn er hier war“, sagt Nils. Mats hat ihn schon dreimal gesehen, konnte aber noch kein Foto mit ihm machen. Den Brüdern gefällt es auf der Sonneninsel sehr gut: „Am Anfang dachte ich mir, das wird ein schwieriges Jahr. Aber so langsam hat man sich aber an alles gewöhnt“, sagt Nils.