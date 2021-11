Hallenhockey : Ex-Trainer Matthias Mahn gibt Comeback beim CHTC

Kefeld Ronan Gormley, der Trainer des CHTC, erhält prominente Unterstützung. Ex-Trainer Matthias Mahn und Damen-Coach André Schiefer stehen Gormley jetzt zur Seite. An diesem Wochenende startet die Hallenhockey-Bundesliga.

Am Wochenende starten beide Hockeyteams des Crefelder HTC in die Hallensaison und treten am Samstag zunächst beim DHC an, ehe am Sonntag jeweils die Mannschaften aus Blau-Weiß Köln zu Gast in der Glockenspitzhalle sind. Sowohl die Herren, bei denen einige personelle Veränderungen gibt, als auch die Damen, spielen in der 1. Bundesliga. Nachdem die letzte Hallensaison Corona bedingt nicht stattgefunden hat, freuen sich Spieler und Fans auf eine sehr intensive Spielzeit. Die zehn Gruppenspiele werden in fünf Doppelwochenenden bis zum 9. Januar ausgetragen ehe die Absteiger und Teilnehmer für die nächste Runde feststehen.