Handball : Schwarze Serie der Adler II hält trotz Steigerung

Krefeld In letzter Sekunde verliert Handball-Verbandsligist Adler II beim HSV Dümpten mit 27:28. Nach drei Siegen zum Saisonauftakt war es für das Perspektivteam nun bereits die fünfte Niederlage in Folge.

Was für eine bittere Niederlage für das Perspektivteam von Adler Königshof II. Die Zweitvertretung musste sich beim HSV Dümpten mit 27:28 (15:11) geschlagen geben. Zwei Sekunden vor dem Spielende traf Sven Hellmich zum 28:27-Siegtreffer für den Tabellenfünften der Handball-Verbandsliga.

Das Königshofer Trainerteam musste auf zahlreiche verletzte oder erkrankte Spieler verzichten. Dafür rückten in Konrad Huth, Samuel Oppong Asamoah und Justus Kuhlen gleich drei A-Jugendliche in den Kader, die ihre Sache mehr als nur ordentlich machten. Das Perspektivteam der Adler führte schon zur Halbzeit mit vier Treffern und überraschte nach zuletzt vier Niederlagen in Folge positiv.