Handball-Qualifikation : Neele Brandt will wieder in die Jugend-Bundesliga

Torhüterin Neele Brandt hat klare Ziele. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

St. Tönis Die Handballerinnen der Turnerschaft St. Tönis starten heute mit einem Heimspiel gegen den Favoriten HSV Solingen-Gräfrath in die Qualifikation. Die weiteren Gegner sind Bergischer HC, HSG Gelpe/Strombach und TuS Königsdorf.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Markus Hausdorf

In der vergangenen Saison hat sich die weibliche A-Jugend der Turnerschaft St. Tönis zum ersten Mal für die Jugend-Bundesliga Handball (JBLH) qualifiziert. Heute startet die Mannschaft von David von Essen erneut die Mission Qualifikation zur höchsten Klasse im A-Jugend-Bereich. Zum Auftakt empfängt die Turnerschaft heute um 19 Uhr in der Sporthalle Corneliusfeld in Tönisvorst den vermeintlichen Favoriten HSV Solingen-Gräfrath.

Torhüterinnen stehen im Handball oft im Mittelpunkt, sie können Spiele entscheiden. Die weibliche A-Jugend der Turnerschaft verfügt in Neele Brandt über eine äußerst talentierte Keeperin, die auch schon im Nordrheinliga-Team von Miriam Heinecke zum Einsatz kam. Die Torhüterin ist sehr ehrgeizig, der Handballsport spielt in ihrem Leben neben der Familie eine sehr große Rolle. Deshalb ist für die 17-Jährige klar, dass sie sich in ihrem letzten Jugendjahr noch einmal mit ihrem Team für die Jugend-Bundesliga qualifizieren will. „Die Spiele in der Jugend-Bundesliga waren ein Riesenerlebnis, das war ein komplett anderes Feeling. Es war einfach großartig, die Turnerschaft als eher kleinen Verein zu repräsentieren und zu zeigen, dass sowas auch bei uns möglich war. Deshalb wollen und werden wir alles geben, um uns auch in diesem Jahr für die Bundesliga zu qualifizieren“, sagt Neele Brandt.

info Viertelfinalistin um die Deutsche Meisterschaft Neele Brandt, die am Donnerstag 18 Jahre alt wird, wurde in Kempfen geboren. Die größten Erfolge der Torhüterin waren 2020 die Teilnahme an der Jugend-Bundesliga und 2019 das Erreichen des Viertelfinales um die Deutsche Meisterschaft als Westdeutscher Vizemeister.

In der Qualifikation trifft man zuerst auf die Vertreter vom Nieder- und Mittelrhein. So spielt man zweimal daheim und zweimal auswärts. Es geht gegen den HSV Solingen-Gräfrath, beim Bergischen HC sowie gegen die HSG Gelpe/Strombach und den TuS Königsdorf. Nur der Erste qualifiziert sich direkt für die JBLH. Der Zweite bestreitet bis zum 22. August noch zwei Entscheidungsspiele gegen den Zweitplatzierten aus Westfalen um das letzte Aufstiegs-Ticket.

Neele Brandt wechselte Ende 2015 vom VT Kempen, wo sie mit dem Handballsport begann, zur Turnerschaft St. Tönis. „Für mich war die Förderung im Verein sowie das professionelle Umfeld der Turnerschaft ausschlaggebend. Zudem war hier von Anfang an klar, dass man leistungsorientiert arbeitet“, erinnert sich die 17-Jährige.

In ihrem letzten Jugendjahr blickt sie natürlich auch in die Zukunft und freut sich darüber, dass die Turnerschaft frühzeitig die Weichen im Seniorenbereich gestellt hat. „Für mich war es ein ganz wichtiges Zeichen, dass man zum einen die Früchte aus der Nachwuchsarbeit ernten möchte und in die 3. Liga aufsteigen will. Dass unser jetziger Coach David von Essen ab der Saison 2022/2023 auch die Frauen-Mannschaft übernimmt, hat mich gefreut“, sagt die leidenschaftliche Handballerin.

Vorbilder hat Neele Brandt natürlich auch – so schaut sie sich gerne Spiele der niederländischen Weltklasse-Keeperin Tess Westers oder auch der deutschen Nationalkeeperin Dinah Eckerle an. Neele Brandt ist eine Torhüterin, die mit ihren Emotionen versucht, der Mannschaft zusätzliche Impulse zu geben und sie so zu puschen. Genau das will sie in der neuen Saison auch wieder in der Jugend-Bundesliga mit der Turnerschaft zeigen.