2. Liga kompakt : HSV siegt dank Glatzel-Doppelpack- Paderborn deklassiert den KSC

Braunschweig Der Hamburger SV tut sich zum Start schwer: Zwei Tore von Robert Glatzel sichern den Norddeutschen einen schmeichelhaften 2:0-Sieg in Braunschweig. Auch Heidenheim feiert einen knappen Erfolg. Der Karlsruher SC geht derweil beim SC Padeborn unter.

Aber auch nach dem Seitenwechsel änderte sich am Spielverlauf zunächst wenig. Die Gastgeber waren dem Sieg deutlich näher, HSV-Keeper Daniel Heuer Fernandez stand ein uns andere Mal im Blickpunkt des Geschehens. Fast aus dem Nichts traf Glatzel in der Schlussphase gleich zweimal.

Der SC Paderborn ist mit einem fulminanten Heimsieg in die neue Saison gestartet und erster Tabellenführer der 2. Fußball-Bundesliga. Die Ostwestfalen siegten dank einer überragenden zweiten Halbzeit am Sonntag 5:0 (0:0) gegen den Karlsruher SC und feierten den ersehnten Erfolg im eigenen Stadion. Nach einer schwachen ersten Halbzeit erzielten Florent Muslija per Foulelfmeter (56.), Robert Leipertz (65.), Julian Justvan, Felix Platte (72.) und Sirlord Conteh (75.) vor 9399 Zuschauern die Treffer zum verdienten Erfolg der Paderborner, die den nachlassenden KSC am Ende förmlich überrollten.