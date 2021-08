Krefeld feiert Olympiasiegerin : Großer Bahnhof für Aline Rotter-Focken

Krefeld Rund 300 Vereinsmitglieder des KSV Germania, Freunde und Bekannte bereiten Aline Rotter-Focken einen begeisternden Empfang. Ihre Mentaltrainerin Anne Poleska-Urban verdrückt ein paar Freudentränen.

Der große Erfolg von Aline Roter-Focken, als erste deutsche Frau eine olympische Medaille – und dann gleich Gold – zu erringen, hat an Strahlkraft auch nach einigen Tagen nich eingebüßt. Der Rummel um die 30-Jährige nimmt nicht ab. Am Freitag kam die Olympiasiegerin aus Tokio zurück nach Krefeld und wurde bei ihrem Verein KSV Germania mit einem großen Empfang geehrt. Rund 300 Vereinsmitglieder, Freunde und Wegbegleiter waren gekommen, um den überragenden Erfolg einer Krefelderin bei diesen Spielen zu feiern.

Enttäuschend dabei war, dass kein offizieller Vertreter der Stadt zugegen war. Das aber tat der Freude keinen Abbruch. „Ich habe keine Worte für das, was hier abgeht. Es ist ein tolles Gefühl, neben Familie und Freunden auch so viele Menschen hinter mir zu wissen“, rief die Ringerin, die mit dem Gold-Kampf in Tokio ihre Ringerschuhe an den sprichwörtlichen Nagel hing.

2018 heiratete sie den Ringerkollegen Jan Rotter und heißt nun Aline Rotter-Focken. Sie lebt mit ihrem Ehemann in Triberg im Schwarzwald. Sie studierte an der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement.

Im Publikum stand dabei auch eine andere berühmte Krefelder Sporlerin: Ex-Weltklasseschwimmerin Anne Poleska-Urban. Sie agiert heute als Mentalcoach und betreute Rotter-Focken in den vergangenen Jahren. „Ich freue mich riesig für Aline. Niemand hat es so verdient wie sie. Ich kenne niemanden, der so hart arbeitet. Und mit ihr zu arbeiten, ist wirklich leicht. Sie geht von sich aus immer ans Limit“, erzählte die Trainerin. Bei den Kämpfen sei sie kaum nervös gewesen. „Tatsächlich war ich bei den Kämpfen selbst ruhig. Ich hatte am Freitag vorher das letzte Mal mit Aline telefoniert und als ich aufgelegt habe, habe ich geweint. Ich wusste einfach, sie ist perfekt vorbereitet, das kann nur gut werden“, plauderte Poleska-Urban aus dem Nähkästchen. Die Freudentränen wiederholten sich, als sie ihren Schützling umarmte. Ihren Anteil am Erfolg will sie aber nicht zu hoch gehängt wissen. „Mein Anteil ist winzig. Da sind ganz andere Menschen entscheidend“, befand sie.