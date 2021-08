Ringen : Ben Haeffner zahlt für seine Liebe einen hohen Preis

Krefeld Im Trubel um die Goldmedaillengewinnerin Aline Rotter-Focken wäre der sportliche Erfolg von Ben Haeffner beinahe untergegangen. Doch damit kann der bescheidene Ringer leben. Er verrät, was ihm wichtig ist.

Zum Abschluss seiner Jugendzeit sicherte sich Ben Haeffner, der Ringer vom KSV Germania Krefeld, bei den Deutschen Junioren-Meisterschaften in Rimbach die Bronzemedaille. „Die Freude über diese Medaille ist riesengroß. Das ist ein schöner Abschluss meiner Jugendzeit. Sie ist enorm wichtig“, sagt der 19-Jährige, für den es unmittelbar nach dem Gewinn der Medaille nach Malaga in Spanien ging. Dort steht nun Urlaub mit einigen Freunden aus der Krefelder Ringer-Familie an.