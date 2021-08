Tennis-Bundesliga : Blau-Weiß fühlt Spitzenreiter Mannheim auf den Zahn

Ob Spitzenspieler Stefano Travaglia am Sonntag spielt, ist noch ungewiss. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld Ob am Sonntag Krefelds Topspieler Stefano Travaglia oder aber Andrea Collarini aufschlägt, entscheidet sich in Italien. Von der personellen Aufstellung dürfte aber auch abhängen, ob der Außenseiter dem Favoriten Paroli bieten kann.

Vor der vermeintlich schwersten Aufgabe, die die Tennis-Bundesliga zu bieten hat, steht am Sonntag ab 11 Uhr der HTC Blau-Weiß. Denn dann treten die Krefelder im heimischen Stadtwald gegen Tabellenführer Grün-Weiß Mannheim an. Vergangenen Sonntag eroberten die Kurpfälzer mit einem 4:2-Heimsieg gegen den vorherigen Primus Badwerk Mönchengladbach den Platz an der Sonne. Und seitdem gilt in Mannheim, dass jetzt alles dafür getan wird, diesen Platz in den kommenden drei Partien und bis zum Saisonende zu verteidigen, sprich die Meisterschaft zu gewinnen. „Das hat mir Mannheims Teamchef Gerald Marzenell bei einem Telefonat unter der Woche noch einmal ausdrücklich bestätigt“, berichtet HTC-Pressesprecher Jörg Zellen. „Die werden – soweit auf der ATP-Tour abkömmlich – mit ihrem bestmöglichen Kader anreisen. Und werden dafür auch finanziell ordentlich investieren.“

Inwieweit die im Abstiegskampf steckenden Krefelder da werden mithalten können, hängt davon ab, ob ihre Topspieler abkömmlich sind. Drei sind aktuell beim ATP-Challenger im italienischen Cordenons im Einsatz. Gut, dass laut des dortigen Spielplans nun die beiden Krefelder Mannschaftskollegen Stefano Travaglia und Andrea Collarini aufeinandertreffen, was bedeutet, dass der Verlierer auf jeden Fall am Sonntag in Krefeld aufschlagen kann. In einem weiteren Viertelfinale dieses Turniers steht der Peruaner Juan Pablo Varillas – gegen den Argentinier Tomas Martin Etcheverry. „Sollte Juan gewinnen und am Samstag sein Halbfinale verlieren, steht die Flugverbindung von Venedig nach Düsseldorf“, berichtet Zellen von den Anstrengungen, eine Mannschaft zusammen zu stellen, die dem Spitzenteam aus Mannheim Paroli bieten kann.