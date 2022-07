Unterwegs in Solingen : Sommergrüße aus dem Ittertal

Foto: Peter Meuter 10 Bilder Spaziergang durchs Ittertal

Solingen Von der Quelle am Heiligen Born in Gräfrath bis zur Mündung in den Rhein im Düsseldorfer Stadtteil Urdenbach misst die Itter gut 20 Kilometer. Auf Solinger Stadtgebiet ist das Ittertal immer einen Ausflug wert. Die Wege entlang des Wasserlaufs sind beliebt bei Wanderern und Spaziergänger. Die Freizeitanlage mit Freibad lockt Sonnenhungrige und Schwimmer oder Beachvolleyballer.