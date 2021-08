Fußball : Oldie-Quintett bereitet dem SC Schiefbahn viel Freude

Schiefbahn So setzt sich im Kreispokal Landesligist VfR Fischeln erst im Elfmeterschießen gegen den Bezirksligisten durch. Der Kopf der Routiniers ist Christian Cichon, der auch beruflich über beste Kontakte zu vielen Klub am Niederrhein verfügt.

In vielen Clubs, egal in welcher Liga, spielen Routiniers mit und sind oft kaum zu ersetzen. Beim SC Schiefbahn gibt es aber eine Anhäufung wie sonst kaum, wobei Vergangenheit und Gegenwart zeigen, dass diese Erfahrung dem Fußball-Bezirksligisten sportlich richtig gut tut. Im einzelnen gehören zum Kader: Lazaros Iliadis (42 Jahre), Kerim Gürdal (38), Stefan Galster (36) und Daniel Klinger und Christian Cichon (beide 35) – summa summarum 186 Jahre. Cichon, unverheiratet, ist aber nicht nur als Spieler bekannt, sondern auch wegen seines stattlichen Sponsorings, weshalb Kenner seiner Verhältnisse auch sagen: „Er ist mit dem Fußball und seinem Beruf verheiratet.“ Außer der Siedlerallee waren Teutonia Kleinenbroich, VfL Willich und Victoria Mennrath seine Stationen als Aktiver.

Bei vielen Vereinen klingt der Name Cichon wie Musik in den Ohren. Der Unternehmer einer größeren Personalvermittlung mit zwölf Standorten ist nämlich Werbepartner beim Bundesligisten Borussia Mönchengladbach und Zweitligist Fortuna Düsseldorf. Gleiches macht er auch bei Amateurclubs wie zum Beispiel dem TSV Meerbusch, DJK Teutonia St. Tönis, FC Wegberg-Beeck oder VfR Fischeln. Und das er, aber nur in Sachen Ausstattung – wo er dann auch großen Wert drauf legt – auch für Schiefbahn seine Schatulle öffnet, versteht sich fast von alleine. Cichon kam in Willich auf die Welt, wohnt in Schiefbahn und arbeitet von Mönchengladbach, in unmittelbarer Nähe des Borussia-Parks, aus.