Wichtigste deutsche Windsurf-Serie startet : Vincent Langer will’s noch einmal wissen

Krefeld Am Montag, 3. Juni, beginnt vor Sylt die Weltcup-Serie der Windsurfer. Vincent Langer vom Segelklub Bayer Uerdingen hat seine Rücken-Verletzung auskuriert und zählt zu den Mit-Favoriten.

Vom 3. bis 10. Juni starten die besten deutschen Windsurfer mit dem Multivan Summer Opening in die Saison 2019. Der Tourauftakt wird am Brandenburger Strand in Westerland auf Sylt ausgetragen. MIt von der Partie ist auch Krefelds Sportler des Jahres von 2017, Vincent Langer. Der gebürtige Kieler, der dem Segelklub Bayer Uerdingen angeschlossen ist, zählt zu den Mit-Favoriten auf den Titel der Gesamtserie und dürfte mit besonderem Ehrgeiz an den Start gehen: Im vergangenen Jahr hatte ihn eine Rückenverletzung kurzfristig außer Gefecht gesetzt. Die aber ist auskuriert, und nun will es der 32-Jährige wieder wissen und an seine großen Erfolge der vergangenen Jahre anknüpfen, in denen der ausgebildete Sportlehrer drei Slalom- und einen Formula-Weltmeistertitel sammelte und zudem zweimal die Europameisterschaft gewann.