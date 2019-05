Fußball-Bezirksliga : Der VfB Uerdingen steht in Moers vor einer Herkulesaufgabe

Der VfB Uerdingen steht in Moers vor einer Herkulesaufgabe

Krefeld Der SSV Grefrath könnte sich mit einem Sieg für die Abstiegsrelegation auf eigenem Platz gegen den Oberhausener Vertreter DJK Arminia Lirich qualifizieren.

Brisanz oben und unten vor dem letzten Spieltag in der Fußball-Bezirksliga 3, der wegen der vielen noch ausstehenden Entscheidungen für die direkt Beteiligten komplett um 15 Uhr angepfiffen wird. Spitzenreiter VfL Giesenkirchen ist durch die jüngste Niederlage in Schwafheim doch noch etwas in die Bredouille gekommen und muss gegen den VfL Tönisberg mindestens einen Zähler holen. Die Himmelmann-Auswahl kann frei von allen Sorgen locker aufspielen-, um ganz sicher hochzugehen. Drei Punkte hinter dem Tabellenführer rangiert die Victoria aus Mennrath, die nach Rheydt muss und sich nach oben oder unten keinen Ausrutscher erlauben kann, weil dahinter die Repelner lauern, die dann bei günstigem Verlauf selbst noch auf Platz zwei vorstoßen können, der zur Aufstiegsrelegation berechtigen würde.