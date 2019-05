Wasserball-Bundesliga : Triantafyllou hofft auf zweites Wunder

Krefeld Die Wasserballerinnen des SV Bayer haben am heutigen Samstag im zweiten Finalspiel gegen Spandau die große Chance den achten deutschen Meistertitel einzufahren. Bei einer Niederlage gibt es Sonntag ein Entscheidungsspiel.

Für die Wasserballerinnen des SV Bayer Uerdingen kommt es am Wochenende im heimischen Aquadome zum Saisonhöhepunkt, denn wenn alles gut verläuft kann die Mannschaft von Trainer George Triantafyllou schon heute (Spielbeginn 16 Uhr) zum achten Mal den Deutschen Meister-Titel einfahren. Im ersten Finalspiel gewannen die Seidenstadtgirls vor einer Woche gegen die Wasserfreunde Spandau knapp mit 9:8, was angesichts der Ergebnisse beider Mannschaften gegeneinander in der Hauptrunde eine kleine Überraschung war, denn hier hatten die Berlinerinnen beide Begegnungen für sich entschieden und auch beim Duell im Pokalspiel war für Uerdingen nicht viel zu holen. „Wir hatten natürlich gehofft, dass wir in Spandau gewinnen, zumal wir auch das Potenzial dazu in unserer Mannschaft haben. Allerdings haben wir dreimal deutlich verloren, entsprechend kann beim 9:8 definitiv von einem Sensationssieg gesprochen werden“, sagt Torhüter Ronja Kerssenboom. Triantafyllou glaubt an sein Team, dass es ein zweites Wunder vollbringen kann. „Wir haben in Berlin ein herausragendes Spiel abgeliefert, weil wir alles gegeben haben und den Sieg wollten. Wenn wir Samstag wieder 100 Prozent geben holen wird uns den Titel“, sagt der Grieche, für den es der Erste in Deutschland wäre. Sollten die Seidenstadtgirls das zweite Spiel verlieren, so gibt es Sonntag um 13 Uhr an gleicher Stelle ein entscheidendes drittes Spiel.