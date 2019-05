Überraschend starke Leistung : A-Jugend spielt künftig in der Handball-Bundesliga

Krefeld Die Spielgemeinschaft aus Adler Königshof und Rhein Vikings Neuss hat sich für die höchste deutsche Klasse qualifiziert.

Als vor einigen Wochen die Adler Königshof und die Rhein Vikings Neuss Gespräche über eine Zusammenarbeit in der Jugend aufnahmen, da schien die Zeit, ein konkurrenzfähiges Team rechtzeitig zur Qualifikation zur A-Jugend-Bundesliga auf die Beine zu stellen, sehr kurz. Fast genau einen Monat ist es her, da unterschrieben beide Seiten den Kooperationsvertrag. Die Mannschaft war ein zusammengewürfelter Haufen aus Spielern aus Königshof, dem Krefelder Umland und dem Neusser Bundesligateam der Vorsaison. Gerade zwei Wochen hatte die Mannschaft Zeit, sich für die erste Runde der Qualifikation einzuspielen.

Entsprechend hart war die Aufgabe, der sich die Mannen von Trainer Josip Jurisic gegenüber sahen. Doch die Mannschaft lieferte von Beginn an, gewann ihre beiden ersten Turnierrunden unter anderem gegen den Nachwuchs von Traditionsteam TuSEM Essen und stand so in der Finalrunde. Die Gegner waren dabei sehr starke Jugendmannschaften aus Westfalen. „Aber meine Jungs haben ein unglaubliches Herz und Willen an den Tag gelegt und sich verdient durchgesetzt“, sagt Trainer Jurisic.