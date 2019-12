Schule und Leistungssport : Berufskolleg und KEV 81 verlängern die erfolgreiche Kooperation

Der KEV 81 und das Berufskolleg Vera Beckers haben den seit 2005 bestehenden Kooperationsvertrag verlängert. Die Schule an der Girmesgath in Krefeld unweit der drei Eishallen bietet jungen Eishockeyspielern die Möglichkeit, neben dem Sport Schulabschlüsse bis zum Abitur zu erwerben.

Mit Thomas Feldhoff gibt es einen Koordinator, der sich um das Zusammenspiel von Training, Wettkampf und Unterricht der ambitionierten Schülerinnen und Schüler kümmert. Derzeit hat Feldhoff zusammen mit Schulleiter Stefan Bur 50 Schüler unter seinen Fittichen, die sich neben der schulischen Bildung auch dem Leistungssport verschrieben haben. Darunter sind aktuell sieben Eishockeyspieler des KEV 81. Einer dieser Spieler ist Stürmer Adam Kiedewicz. Der 19-jährige hat bereits einen Profivertrag bei den Krefeld Pinguinen in der Tasche, spielt aber derzeit noch in der U23 des KEV 81 in der Oberliga-Nord. „Schule und Eishockey lassen sich hier sehr gut verbinden. Dienstags werde ich für das Vormittagstraining bis zur fünften Stunde von der Schule freigestellt. Sollte ich von Auswärtsspielen erst spät in der Nacht zurückkommen, darf ich die ersten beiden Stunden verpassen“, sagt Kiedewicz. „Adam ist nicht nur ein guter Eishockeyspieler, mit seinen Schulnoten könnte er auch Medizin studieren“, ergänzt Elmar Schmitz, der Sportvorstand des KEV 81. Feldhoff koordiniert Sport und Schule und sagt: „ Eine gute Kommunikation zwischen den Sportlern und mir ist wichtig. Ich achte darauf, dass trotz hoher Trainingsintensität und der Wettkämpfe die schulische Leistung nicht auf der Strecke bleibt“.

Neben dem Internat ist die Kooperation mit dem beruflichen Gymnasium Vera Beckers auch ein wichtiger Teil des Anforderungskatalogs des sogenannten Fünf-Sterne-Programms des DEB. Wollen die Clubs bei der jährlichen Zertifizierung mit fünf Sternen ausgezeichnet werden, müssen auch diese Kriterien erfüllt werden. Schuldirektor Stefan Bur freut sich über viele ambitionierte Sportler an seiner Schule. „Es ist gewinnbringend und für alle gut“. Auch die beiden ehemaligen Pinguine Sinan Akdag und Pascal Zerressen haben während ihrer Zeit als Jungprofi bei den Pinguinen haben am Berufskolleg Vera Beckers das Abitur bestanden. Inzwischen gehören sie nicht nur in ihren jetzigen Vereinen in Mannheim und Köln zu den Leistungsträgern, sondern sind auch Bestandteil der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft. Eine weitere Vorzeigeathletin des Krefelder Sports ist die Olympiateilnehmerin im Ringen Aline Focken. Sie absolvierte ihre schulische Ausbildung auch an der Girmesgath. Inzwischen arbeitet mit der erfolgreichen Schwimmerin Anne Poleska ein Aushängeschild des Krefelder Sports als Lehrerin an der Schule. Sie steht den jungen Sportlern auch abseits des Lehrplans immer wieder gerne für Gespräche zur Verfügung.