Leichtathletik : DJK VfL Forstwald veranstaltet den 49.Silvesterlauf

Der Start des Sylvesterlaufs der DJK Forstwald ist in diesem Jahr an der Eichenallee, das Ziel hingegen am Bellenweg. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Krefeld (off) Viele Ausdauersportler wollen das Jahr 2019 wieder mit dem nunmehr 49. Silvesterlauf im Krefelder Forstwald am 31. Dezember ausklingen lassen. Als Veranstalter fungiert wie in jedem Jahr die DJK VfL Forstwald.

Die Wettkämpfe beginnen um 13.15 Uhr mit dem Start auf der Eichenallee, das Ziel ist auf dem Sportplatz am Bellenweg im Forstwald.

Allerdings gibt es diesmal einige Änderungen: Die Veranstaltung wurde beim Leichtathletik-Verband Nordrhein (LVN) angemeldet und dort genehmigt. Nach Vorgabe des LVN mussten die teilnehmenden Jahrgänge der Kinder und Jugendlichen für die Läufe nach oben hin korrigiert werden. Aus diesem Grund kann im 4100-Meter-Lauf erst ab Wettkampfklasse Jugend U14 gemeldet werden. Für die beiden 8100-Meter-Läufe ist ab Wettkampfklasse Jugend U 18 die Teilnahme möglich. Damit werden die Vorgaben des LVN wieder eingehalten, um nicht den Ruf einer „wilden Veranstaltung“ außerhalb der Statuten der Deutschen Leichtathletik-Ordnung (DLO) zu haben und damit auch den Versicherungsschutz der Teilnehmer zu gewährleisten.