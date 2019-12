Hockey-Bundesliga : Helene Stöckmann ist der Shootingstar des CHTC

Krefeld Die gerade 17 Jahre alt gewordene Hockeyspielerin hat bereits einen Stammplatz in der Bundesligamannschaft und großen Spaß an taktischen Finessen.

Im Alter von 16 Jahren absolvieren die meisten Hockeyspielerinnen gerade ihre erste Saison in der weiblichen Jugend A, dürfen ab und zu mit den Damen trainieren, und wer besonders gut ist, erhält kurze Einsatzzeiten im Erwachsenenbereich. Helene Stöckmann ist da schon mindestens einen Schritt weiter. Die seit kurzem 17-Jährige ist der Shootingstar im stark verjüngten Damenteam des Crefelder HTC und Stammspielerin in der Hallenbundesliga. Die Schülerin der elften Klasse, welche 2016 vom Nachbarverein Crefelder SV in die Jugend des CHTC kam, stellte ihr Talent bereits seit Anfang des Jahres auch im Damenbereich in der zweiten Feldbundesliga unter Beweis und erzielte bereits drei Saisontore.