Wasserball-Bundesliga : Kilibarda kugelt sich das Handgelenk aus

Krefeld Der erfahrene Wasserballer des SV Bayer Uerdingen ließ sich kurz behandeln und spielte dann weiter.

(F.L.) Mit zwei Siegen in der Wasserball-Bundesliga kann die SV Krefeld 72 beruhigt ins neue Jahr gehen. Nach dem 9:6 beim SV Weiden wurde ein Tag später ein 10:8 beim SV Würzburg nach Huase gefahren. Im ersten Spiel sorgte eine schnelle 6:1-Führung zur Halbzeit für einen beruhigenden Vorsprung. Dieser schrumpfte gleich zu Beginn des dritten Viertels, als die Weiden drei schnelle Gegentreffer gelang. Doch davon ließ sich die SVK nicht aus dem Tritt bringen und spielte routiniert das letzte Viertel herunter. „In der letzten Saison hätten uns die drei schnellen Treffer in Folge noch aus dem Konzept gebracht. Ich bin stolz auf meine Jungs, wie schnell sie die weggepackt haben“, sagte SVK-Trainer Werner Stratkemper nach der Begegnung. Gegen Würzburg setzte sich Krefeld erst im dritten Viertel entscheidend ab, wobei der stark spielende Center Dusan Dragic am Ende den Unterschied zwischen Sieg und Niederlage ausmachte.