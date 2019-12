Fußball-Landesliga : Brian Drubel sorgt für die Entscheidung

Brian Drubel hebt ab und überwindet Süchtelns Keeper Jens Lonny zum vorentscheidenden 2:0. Foto: Norbert Prümen (nop)

Fußball-Landesligist Teutonia St. Tönis setzt durch einen verdienten 3:1-Sieg gegen den ASV Süchteln seine beeindruckende Serie fort. Trainer Bekim Kastrati würdigt seine Mannschaft für ihre Arbeit und ihren Teamgeist.

Von Uwe Worringer

Teutonia St. Tönis arbeitete erfolgreich am Fortbestand seiner tollen Serie. Durch den 3:1 (1:0)-Sieg über den ASV Süchteln blieb die Elf von Trainer Bekim Kastrati zum 13. Mal in Folge ungeschlagen und ging dabei elfmal als Sieger vom Platz. Der Lohn ist ein satter Elf-Punkte-Vorsprung vor dem Drittplatzierten SC Kapellen. Auch wenn nicht alles rund lief, gab sich der Ex-Profi rundum zufrieden: „Die drei Punkte waren sehr wichtig. Und ich muss der Mannschaft ein riesen Kompliment machen. Sie hat in den letzten Wochen viel an sich gearbeitet und sich zu einem guten Team entwickelt, das füreinander da ist“.

Kastrati nahm drei Veränderungen vor. Für Kai König (gesperrt), Brian Dollen (angeschlagen) und Semih Zeriner rückten Oliver Wersig, Hiroya Genda und Darius Strode in die Startelf. Teutonia ließ trotz der Umstellungen den Ball gefällig durch die eigenen Reihen laufen, musste aber gegen die tief stehenden Gäste viel Geduld aufbringen. Zwangsläufig führte die deutliche spielerische Überlegenheit aber zu einigen Torchancen. Zunächst scheiterte Burhan Sahin an ASV-Schlussmann Jens Lonny, dem besten Gäste-Akteur der ersten Halbzeit (9.). Wenig später schoss Brian Drubel nach einem sehenswerten Spielzug nur Zentimeter am linken Pfosten vorbei (18.). Das 1:0 entsprang ebenfalls einer schönen Kombination, an dessen Ende Strode ein gutes Auge bewies und Genda sicher vollstreckte (21.). Der zweite Treffer schien nur eine Frage der Zeit, aber die wirklich klaren Chancen blieben danach aus. Lediglich ein Distanzschuss von Pascal Regnery roch nach einem weiteren Treffer. Doch auch in dieser Szene zeigte sich Lonny auf dem Posten (26.). „Wir hätten deutlicher führen können“, kommentierte Kastrati den ausbaufähigen Vorsprung.

Weil die Begegnung deshalb keineswegs entschieden war, kam der ASV weitaus entschlossener aus der Kabine und stellte die Teutonen anfänglich vor einige Probleme. In dieser Phase konnte sich der Tabellenzweite aber vor allem auf seine gute Innenverteidigung verlassen. Der Favorit kam wieder in die Spur und Drubel hatte binnen weniger Sekunden doppeltes Pech mit Treffern an Lattenunterkante und Pfosten (69.). Nach einer Flanke von Sahin machte es der 29-Jährige präziser und traf zum 2:0 (76.). Damit war das Spiel entschieden. Nach Zuspiel von Dollen traf Sahin noch zum 3:0 (89.) und Kai Schürmann verkürzte zum Endstand (90.+2).