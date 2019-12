Handball-Verbandsliga : St. Tönis bringt Spitzenreiter ins Schwitzen

Am Ende reicht es aber nicht zum Punktgewinn gegen den TV Geistenbeck, der sich knapp mit 24:23 durchsetzt.

Bodo Leckelt, der Trainer vom Handball-Verbandsligisten Adler Königshof II, warf nach dem Schlusspfiff im Spiel seiner Mannschaft beim TSV Kaldenkirchen ungläubig den Blick auf die Anzeigetafel. Dort stand ein unwiderrufliches, sowie deutliches 38:22 für die Gastgeber. „So viel Gegentore habe ich als Trainer auch noch nicht erlebt. Zu meiner aktiven Zeit hätte ich bei so einem Spiel aber auch wahrscheinlich 35 Tore geworfen“, nimmt Leckelt mit etwas Humor hin. Nicht nur die eigene Trefferquote sprach eine deutliche Sprache, auch in der Abwehr wurde gegenüber dem Gegner zu wenig Paroli geboten. Die Antwort dazu hatte Leckelt anschließend auch parat: „Aufgrund von Beruf und Krankheiten ist bei uns seit Wochen kein vernünftiges Training möglich. Das kannst du vielleicht mal kurzfristig mal weg stecken, aber über längere Zeit rächt sich das.“

Bei der Turnerschaft St. Tönis zeigte man sich nach der 23:24-Niederlage beim Spitzenreiter TV Geistenbeck nur kurzfristig unzufrieden. „Uns wurde in der letzten Sekunde ein Siebenmeter verweigert. Dann wäre vielleicht noch ein Punkt heraus gesprungen“, ärgerte sich Christian Bruchhaus über die vergebene Chance, die weiße Weste von Geistenbeck zu beflecken. Mit etwas Abstand zum Spiel fiel sein Fazit über die Leistung dann doch positiv aus. „Wir haben es immerhin geschafft die Geistenbecker kräftig ins Schwitzen zu bringen“, fügt Bruchhaus hinzu. Damit meinte er vor allem den Beginn der zweiten Halbzeit, in der St. Tönis zunächst zum 11:11 ausglich und danach mit 17:12 davon zog. Genau dieser Phase war es, wo die Turnerschaft den Ball entscheidend ins Tor warf. Doch all das kostete auch Kraft, die angesichts der personellen Situation der Apfelstädter in der Schlussphase entscheidend war.