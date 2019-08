Fußball-Landesliga : Der nächste dicke Brocken für den ASV Süchteln

Tormaschine Burhan Sahin. Foto: Fupa

Nach der 1:6-Auftaktniederlage in Kapellen empfängt der ASV den Titelkandidaten Teutonia St. Tönis.

Der ASV Süchteln empfängt am Mittwoch (20 Uhr) den Aufstiegsfavoriten Teutonia St. Tönis zum ersten Heimspiel der neuen Saison in der Fußball-Landesliga. Dabei liegt die deutliche 1:6-Auftaktniederlage in Kapellen den Verantwortlichen noch etwas im Magen. „Das fühlt sich auch heute noch nicht toll an, aber wir wussten ja, was auf uns zukommen“, sagt Trainer Fabian Wiegers.

Und gegen St. Tönis dürfte die Aufgabe keinesfalls einfacher werde, denn die Elf von Trainer Bekim Kastrati zählt durch die zahlreichen und hochkarätigen Neuverpflichtungen zweifelsohne zu den Teams, die am Ende der Saison den Aufstieg in die Oberliga als Ziel haben. So konnten die Teutonen etwa den regionalligaerfahrenen Kevin Breuer vom VfR Fischeln verpflichten. Der 28 Jahre alte Mittelfeldspieler kam in zahlreichen Spielen für die Fischelner zum Einsatz, als die noch in der Oberliga spielten. Für Borussia Mönchengladbach kam Breuer zudem in der Regionalliga und Junioren-Bundesliga zum Zuge. Auch weitere klangvolle Namen wie Ioannis Alexiou gehören zur Stammelf der Mannschaft.