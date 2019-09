Fußball-Landesliga : Teutonia fehlen zwei Offensivkräfte

St. Tönis Sahin ist gegen Fichte Lintfort gesperrt, Drubel in Urlaub; aber Dollen ist wieder fit.

(uwo) Nach acht Spielen hinkt Teutonia St. Tönis den allgemeinen Erwartungen ein Stück hinterher. Auch intern hatte man mit mehr gerechnet. Sieben Punkte Rückstand auf den Spitzenreiter, der interessanterweise in St. Tönis seine einzige Niederlage kassierte, entsprechen sicher nicht den Ansprüchen an der Gelderner Straße. Wer dachte, mit dem furiosen dem 7:1 gegen Rhede sei der richtige Weg eingeschlagen, sah sich getäuscht. Das Unentschieden in Meerbusch zeigte, dass es den Teutonen mangels Kreativität weiterhin schwer fällt, individuell vielleicht unterlegene, aber gut gestaffelte Gegner zu beherrschen.