Handball - Zweite Bundesliga : HSG-Trainer Gunnarsson vor dem Aus

Trainer Arnar Gunnarsson hat nach 16 Spielen in der Zweiten Bundesliga nur einen Sieg mit der HSG Krefeld vorzuweisen. Foto: Lammertz, Thomas (lamm)

Doch nach der deutlichen 18:28-Niederlage im Kellerduell gegen die HSG Konstanz dürfte auch ein Trainerwechsel die Krefelder nicht mehr vor dem Abstieg aus der Zweiten Liga retten.

Quo Vadis HSG Krefeld? Wo wird der Weg des Handball-Zweitligisten hingehen? Nach der niederschmetternden 18:28-Pleite im Kellerduell gegen die HSG Konstanz kann die Antwort nur heißen: schnurstracks in die Dritte Liga. Bei zwei gewonnenen Punkten aus 16 Spielen ist die Hoffnung gleich Null, beträgt der Abstand zu einem Nichtabstiegsplatz einen Spieltag vor dem Ende der Hinrunde doch inzwischen neun Zähler.

Aber es scheint, als wolle die HSG nichts unversucht lassen. „Wir befinden uns in intensiven Gesprächen und hoffen, Anfang der Woche eine Entscheidung, was die Zukunft betrifft, bekannt geben zu können“, sagte HSG-Geschäftsführer Andre Schicks.

Info Comeback von Nippes und Schöneseiffen Die Niederlage der Eagles gegen Konstanz ließ gleich zwei Comebacks in den Hintergrund treten. So feierte Sebastian Schöneseifen nach monatelanger Verletzung an der Schulter sein Zweitligadebüt bei der HSG Krefeld. Allerdings gab es für den Spielmacher zunächst nur wenig an Spielzeit. Stefan Nippes, der eigentlich der Sportliche Leiter bei der HSG ist, hatte vor dem Spiel erst eine richtige Trainingseinheit mitgemacht und kam als zweiter Torhüter zweimal bei einem Siebenmeter in den Kasten zum Einsatz, wo er einmal einen Treffer verhinderte.

Auch der Führungsetage der Eagles dürfte in der Partie gegen Konstanz nicht entgangen sein, dass ein sogenanntes Vierpunkte-Spiel verloren wurde und die Mannschaft nicht ihr Potenzial abgerufen hat. Gegen Konstanz blieb es nur in den ersten 15 Minuten dank der guten Abwehrleistung ausgeglichen. Maßgeblichen Anteil daran hatte nicht nur der stark agierende Abwehrchef Damian Janus, sondern auch Torwart Norman Toth, der – wie schon in der Woche zuvor gegen Essen – mehrfach die Würfe vom Gegner parierte. „Es spielt keine Rolle, dass ich so gut gehalten habe. Wir haben mit zehn Toren Unterschied verloren, nach so einem Spiel ist man einfach nur enttäuscht. Das war eines der schlimmsten Spiele, die wir in dieser Saison abgeliefert haben“, sagte der Ungar.

Der Knackpunkt ist bei der HSG Krefeld der Angriff. Die Eagles wirkten einmal mehr zu statisch und monoton bei ihren Angriffen, hinzu kamen viele technische Fehler und Fehlwürfe. Trainer Arnar Gunnarsson ist es nicht gelungen, im Offensivspiel Fortschritte zu erzielen und die Fehler abzustellen. Bestes Beispiel waren wieder einmal die Situationen in Unterzahl, wo es Konstanz leicht gemacht wurde, insgesamt vier Mal in das leere Tor zu werfen. „Ich bin sehr enttäuscht“, sagte Trainer Arnar Gunnarsson. „Es wurde nicht das gespielt, was wir trainiert haben.“

Die Planungen für die kommende Saison, egal ob in Liga zwei oder drei, müssen in Angriff genommen werden. Allerdings muss auch die aktuelle Spielzeit vernünftig zu Ende gespielt werden, denn das ist die HSG ihren Fans schuldig. Ob das mit Gunnarsson am Seitenrand möglich ist, wagen selbst die hartgesottenen Eagles-Anhänger inzwischen schon zu bezweifeln. So deutet inzwischen vieles auf eine Trennung hin. Aber das ist auch eine finanzielle Frage, und der (Noch)-Zweitligist ist nicht gerade auf Rosen gebettet.