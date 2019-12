Fußball-Kreisliga A : Verdacht auf Beinbruch

Der Hülser Keeper Arndt Heidemann wird kurz vor der Pause ins Krankenhaus gefahren.

Hülser SV - SC Schiefbahn beim Stande von 0:2 abgebrochen. Durch Jens Seyferth (6.) und Jan-Hendrik Mettmann (37.) legten die Gäste vor. Nach der bösen Heidemann-Verletzung waren die Hülser so geschockt, dass sie nicht mehr weiterspielen konnten oder auch wollten und quittierten die Punkte freiwillig. Der SCS bleibt nach einem Zähler aus den vergangenen drei Partien jetzt oben weiter im Geschäft.

VfR Fischeln II - SV St. Tönis 3:2 (2:1). Tobias Künzer (22./83.) und Marco Andreas Skaletz (38.) sorgten für den wichtigen Erfolg der in der Vergangenheit oft arg gebeutelten Hausherren, die auch personell wieder besser dran waren. Für Aufsteiger SV, der nach der zweiten Niederlage in Folge gegen einen Abstiegskandidaten vorne erst einmal weg ist, trafen Alexander Thommeßen (32.) und Marius Panzer (66.). Für das Wolf-Team geht dadurch eine bisher starke Spielzeit eher ernüchternd zu Ende.

SC Union Nettetal II - Dülkener FC 2:1 (2:1). Die Platzherren, von oben wieder verstärkt, legten durch Pascal Gubala (21.) und Malte Knop vor (27.). Aber Yasar Can Yildirim verkürzte postwendend, weshalb die Sache zur allgemeinen Überraschung bis zum Schlusspfiff spannend blieb.

SC Viktoria Anrath - SC Rhenania Hinsbeck 2:3 (0:1). Die Gäste begannen stark und hörten auch stark auf, wobei sie sich wieder auf Torjäger Lukas Hanßen verlassen konnten. Mitte der zweiten Hälfte sahen die Anrather schon wie der spätere Sieger aus. Die Trefferfolge: 0:1 (23.) Philipp Bongartz, 1:1 (56.) Sven Schmitz (Elfmeter nach Foul an ihm), 2:1 Ekremcan Akin (69.) , 2:2/2:3 (83./85.) Lukas Hanßen. Hanßen baute seine Torquote dadurch auf 21 Treffer aus. Nach dem Abpfiff meinte Mario Schmitz, der 1. Vorsitzende der Viktoria: „Warum wir das Spiel verloren haben, weiss keiner.“

VSF Amern II - OSV Meerbusch 4:0 (1:0). Tim Caspers (21.), Axel Schumacher (65.) und Goalgetter Dennis Brachten (74./90) machten im Endspurt doch noch einen klaren Sieg der Platzherren perfekt.