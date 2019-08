Fußball-Landesliga : Teutonia ohne Torjäger Sahin

St. Tönis Fußball-Landesliga: Auch Doppeltorschütze Suaterna-Florez fehlt gegen Sonsbeck.

Mit elf erzielten Toren zeigte sich die Elf von Bekim Kastrati bisher sehr treffsicher. Auf seine Doppel-Torschützen vom 4:1-Sieg gegen den 1. FC Mönchengladbach muss der Teutonia-Coach morgen aber verzichten. Burhan Sahin verabschiedete sich in den Urlaub und Julian Suaterna-Florez flog bekanntermaßen wegen Visumangelegenheiten in seine Heimat. Nicht nur aufgrund dieser Personalien sieht Kastrati „das bisher schwerste Spiel“ auf seine Mannschaft zukommen: „Nach unserem guten Auftakt sind die Erwartungen um uns herum gestiegen.“ Der ehemalige Profi geht selbst recht gelassen damit um. Auch mit dem Umstand, dass den Teutonen in der Liga allmählich die Favoritenrolle untergejubelt wird: „Wir wissen wo wir herkommen, bleiben auf dem Boden und wollen weiter fleißig unsere Punkte sammeln.“