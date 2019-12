Fußball-Kreisliga : Breuer geht wieder für Bockum auf Torejagd

Krefeld Der aufstrebende Kreisligist TSV ist beim Tabellenzweiten VfB Uerdingen zu Gast, der sieben Siege in Folge gefeiert hat.

Das interessanteste Spiel des letzten Spieltags in diesem Jahr in der Fußball-Kreisliga A steigt am Sonntag ab 14.15 Uhr auf dem Sportplatz am Rundweg in Uerdingen. Dort erwartet der VfB, der sich nach sieben Siegen in Folge von Platz zehn auf zwei vorgearbeitet hat, den Lokalrivalen TSV Bockum. Der hat nach seinem indiskutabelen Saisonstart viel Boden gut gemacht, liegt aber immer noch neun Punkte hinter der Mannschaft von Trainer Stefan G. Rex. Beim VfB wächst nach dem Abstieg im vergangenen Sommer etwas Neues viel schneller zusammen, als gedacht und selbst erwartet. Es war taktisch klug, erst einmal kleine Brötchen zu backen. Die Bockumer hingegen wurmt vor allen Dingen die Niederlage beim SV St. Tönis am 27. Oktober noch heute. So sagt Trainer Andre Rogge: „Es wäre schön gewesen, vor diesem Spiel nur sechs Punkte Rückstand zu haben. So aber liegt der gesamte Druck bei uns, wenn überhaupt gespielt werden kann, denn gerade beim VfB fallen ja viele Spiele aus.“