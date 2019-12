Hockey-Bundesliga : Dietmar Alf trifft viele alte Freunde

Krefeld Als Co-Trainer des Düsseldorfer HC gastiert er heute beim CHTC. Er ist aber nicht der einzige, der herzlich begrüßt wird.

Der zweite Spieltag hält für die Krefelder Herren gleich zwei Heimspiele parat, bei denen sie auf viele bekannte Gesichter treffen. Sowohl beim Düsseldorfer HC, den sie am Freitagabend um 19:30 Uhr empfangen als auch beim Gladbacher HTC, der am Sonntag um 14 Uhr zu Gast in der Glockenspitzhalle ist, sind auf und neben dem Platz zahlreiche Aktive, die eine Krefelder Vergangenheit haben. Während der DHC mit je einer Niederlage, Remis und Sieg sehr ausgeglichen in die Saison gestartet ist, mussten die Gladbacher zweimal die Punkte abgeben.

Dass der Düsseldorfer HC und die Krefelder sich sehr gut kennen und es viele Akteure auf und neben dem Platz gibt, die bereits für beide Clubs tätig waren, ist angesichts von nur 30 Kilometern Entfernung weniger überraschend, dennoch wurde dies selten so deutlich wie in der bevorstehenden Partie. Im Kader stehen mit Christian von Ehren, Max Cirener und dem langjährigen CHTC-Kapitän Felix Dames (ehem. Klein) und Torhüter Anton Zickler gleich vier ehemalige CHTC-Jungs. Auch die DHC-Bank hat reichlich Erfahrung mit dem Verein aus der Seidenstadt. In Sebastian Folkers, welcher bis zum Sommer die Damen des CHTC trainiert und in der letzten Hallensaison zurück in die Bundesliga geführt hat, ist ebenfalls ein alter Bekannter neuer Chefcoach.