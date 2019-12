Handball-Oberliga : Oppum und Adler im Derbyfieber

Krefeld Am Samstag um 18 Uhr steigt das Duell in Oppum. Die Hausherren setzen auf ihre Bestbesetzung, die Gäste haben Sorgen.

Derbyfieber in der Handball-Oberliga! Am Samstag um 18 Uhr kommt es in Oppum zum großen Aufeinandertreffen zwischen TV Oppum und Adlern Königshof. Bereits im Vorfeld hält das Spiel die Verantwortlichen in Atem. „Natürlich ist es etwas ganz Besonderes. Viele Spieler haben schon bei beiden Vereinen gespielt. Von uns waren Jungs wie Patrick Dönni, Fabian Bednarzik oder Jochen Schellekens bereits bei den Adlern. Sebastian Bartmann beispielsweise, der heute dort spielt, war vor zwei Jahren noch bei uns“, sagt TVO-Trainer Ljubomir Cutura. Sein Widerpart Marius Timofte sieht es etwas weniger emotional, betont aber dennoch den Derbycharakter.