Eisschnelllauf : Jesko Wrobel überzeugt beim Junioren-Cup in Inzell

Grefrath (off) Jesko Wrobel und Josh Schneidersmann vom Eisschnelllauf-Club Grefrath (beide AK C) gehörten zum NRW-Team beim Deutschen Junioren-Cup in Inzell. Die Teilnehmer absolvierten 500, 1000 und 1500 Meter sowie einen Teamsprint.

Herausragend waren erneut die Leistungen von Jesko Wrobel mit Siegen über die Einzelstrecken 1000 und 1500 Meter. Und mit einem dritten Platz über 500 Meter sicherte er sich in der Endabrechnung Platz zwei.